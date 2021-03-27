«Жизнь продолжается»: Онищенко призвал вернуть очные выпускные

https://static.news.ru/photo/54b38bf4-8ffa-11eb-b262-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Кисилев/NEWS.ru

Ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, не должны препятствовать проведению очных выпускных в школах в 2021 году, считает бывший главный санитарный врач и действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Проводить надо. В этом есть насущная необходимость — показать и тем, кто будет выпускаться, и их родителям, и всей стране, что жизнь продолжается, что самое святое, ради чего приходит человек в этот мир, растёт, проходит жизненный рубеж, определяется со своим будущим на предстоящую жизнь. Прятаться под ограничениями можно до бесконечности, — сказал он.

По его словам, нужно сохранить частичные ограничения. В первую очередь защита требуется учителями, которые должны поставить прививку от COVID-19. Кроме того, в защите нуждаются родители.

Вот их можно в какой-то мере ограничивать, чтобы они не кормили с ложечки своё маленькое, горячо любимое чудо, которому исполняется 18 лет. Пусть отдыхают и проводят свои праздники радости, они это заслужили. А мы их должны защитить, — сказал он журналистам радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее передавал NEWS.ru, проект приказа, который утверждает расписание государственных выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов, обнародовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для тех выпускников, кто не поступает в вузы, экзамены по русскому языку и математике назначены на 25 и 28 мая.