Опубликован проект расписания выпускных экзаменов в школах

https://static.news.ru/photo/e2129af0-7b8a-11eb-af11-96000091f725_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Проект приказа, который утверждает расписание государственных выпускных экзаменов для 9-х и 11-х классов обнародовали Минпросвещения и Рособрнадзор. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Утвердить следующее расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего образования (далее — ГВЭ-9) в 2021 году: 24 мая — русский язык, 25 мая — русский язык, 27 мая — математика, 28 мая — математика, — сказано в документе.

Для тех выпускников, кто не поступает в вузы, экзамены по русскому языку и математике назначены на 25 и 28 мая.

Речь идёт о государственной итоговой аттестации по упрощённым правилам. Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце февраля подписал постановление, согласно которому выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике и русскому языку. На основании этих экзаменов школьникам выдадут аттестат о среднем общем образовании.

Кроме того, участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году смогут изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, сообщал NEWS.ru.