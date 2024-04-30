Жизнь группы «Пикник» после «Крокуса»: что изменилось, выступают ли, райдер

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Группа «Пикник»

Группа «Пикник» подняла цены на свои выступления после теракта, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Какие подробности известны, изменился ли райдер музыкантов?

Как изменились цены на концерты группы «Пикник»

По информации Telegram-канала Baza, на сегодняшний день за выступление группы «Пикник» нужно будет заплатить в среднем три миллиона рублей. При этом до теракта в «Крокусе» артисты стоили от двух до двух с половиной миллионов рублей.

«На сегодняшний день за выступление „Пикника“ придется выложить в среднем три миллиона рублей, хотя раньше музыканты просили от двух до двух с половиной миллионов. По словам менеджера, произошедшее в „Крокусе“ никак не повлияло на концертную деятельность группы, хотя участники и были шокированы. Он назвал теракт „стечением обстоятельств“. После теракта группа давала концерты минимум в восьми городах: некоторые организаторы специально усиливали охрану, другие не стали перестраховываться. Все выступления прошли без инцидентов», — пишет Baza.

Изменился ли райдер группы «Пикник»

Baza пишет, что райдер коллектива не изменился: музыканты по-прежнему просят пятизвездочный отель, бутылку водки, несколько бутылок пива, восемь бутербродов и профессиональную службу безопасности.

«Бытовой райдер „Пикника“ остался прежним: в нем пятизвездочные отели, бутылка водки от лучшего производителя, несколько бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности. В райдере также указано, что главная задача охраны во время концерта — безопасность зрителей и артистов. Перед началом концерта директор группы должен провести инструктаж с начальником службы безопасности», — говорится в публикации.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Группа «Пикник»

Где группа «Пикник» выступит в ближайшее время

1 июня группа «Пикник» даст сольный концерт в Москве на «Live Арене». На сайте коллектива уточняется, что билеты, которые были приобретены на 22 и 23 марта на концерт в «Крокусе», остаются действительными на это выступление.

«1 июня проведем концерт на „Live Арене“ в Москве. Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ „Октябрьский“ в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем, — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам. Если у вас есть билеты на 22 или 23 марта, они действительны на новую дату. Билеты также подлежат обмену по месту покупки. Если вы приняли решение о сдаче билета — возврат возможен по месту приобретения до 15.04.2024», — сообщается на сайте «Пикника».

15 июня коллектив примет участие в мероприятии Stereoleto в Санкт-Петербурге, 13 июля — в фестивале «YLETАЙ-2024» в Лагуново.

3 августа «Пикник» представит новую концертную программу «Будущее ждет нас» в Карелии, в поселке Рускеала.

«Само название уже указывает на то, что на концерте предполагается нечто фантастическое. И зрители, которым посчастливится оказаться на концерте, не обманутся в своих ожиданиях. В юбилейной (по всем временным показателям) программе музыканты „Пикника“ будут перемещаться не только во времени, исполняя хиты разных лет, но и в пространстве. Вот такая предполагается телепортация с музыкальным акцентом. Как это будет реализовано — пока секрет», — говорится на сайте группы.

Музыканты также обещают, что покажут зрителям «шоу планетарного масштаба».

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