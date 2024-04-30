Появились кадры с панихиды на 40-й день трагедии в «Крокусе» Архиепископ Фома совершает панихиду у «Крокуса» на 40-й день трагедии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Архиепископ Фома совершает панихиду у «Крокус Сити Холла» на 40-й день трагедии, кадры публикует ТАСС. На видеозаписи видно, что у мемориала собралось множество неравнодушных граждан и священнослужителей.

Утром 30 апреля жители и гости Подмосковья потянулись к мемориалу у концертного зала, где 40 дней назад произошел теракт. Граждане несут цветы и мягкие игрушки в память о погибших. Настоятель Никольского собора священник Василий Лосев уточнил, что в Никольском соборе в Павшинской пойме организуют церковный штаб для помощи пострадавшим.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В этот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Группа злоумышленников открыла огонь по людям и подожгла здание. Пожар привел к обрушению крыши и выгоранию концертного зала. Жертвами стали более 140 человек, свыше 500 пострадали.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что следы теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» ведут на Украину. По его словам, все виновные обязательно понесут наказание.

Также президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и организаторы теракта в «Крокусе» должны быть привлечены к ответственности. Он призвал к справедливому возмездию по отношению к данным лицам.