У «Крокус Сити Холла» началась панихида на 40-й день после трагедии К мемориалу у «Крокус Сити Холла» на 40-й день после теракта потянулись люди

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Утром 30 апреля жители и гости Подмосковья потянулись к мемориалу у концертного зала «Крокус Сити Холл», где 40 дней назад произошел теракт, передает РИА Новости. Граждане несут цветы и мягкие игрушки в память о погибших.

Настоятель Никольского собора священник Василий Лосев рассказал, что панихида по жертвам теракта пройдет возле места трагедии. Кроме того, уточнил священнослужитель, в Никольском соборе в Павшинской пойме организуют церковный штаб для помощи пострадавшим.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В этот день в концертном зале должна была выступать группа «Пикник». Группа злоумышленников открыла огонь по людям и подожгла здание. Пожар привел к обрушению крыши и выгоранию концертного зала. Жертвами стали более 140 человек, свыше 500 пострадали.

На днях стало известно, что правоохранители задержали 12-го фигуранта, причастного к трагедии, Джумохона Курбонова. По данным СК, 20-летний гражданин Таджикистана обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов. Басманный суд Москвы отправил его под стражу до 22 мая.

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что к террористической атаке на «Крокус Сити Холл» причастны граждане разных стран. При этом он не стал раскрывать, о каких именно государствах идет речь. По его словам, расследование еще не завершено, однако предварительные результаты позволяют проследить способы финансирования теракта.