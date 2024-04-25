К террористической атаке на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» причастны граждане разных стран, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС. При этом он не стал раскрывать, о каких именно странах идет речь. По его словам, расследование еще не завершено, однако предварительные результаты позволяют проследить способы финансирования теракта.
Предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран, — пояснил он.
В результате теракта, произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту произошедшего, арестованы 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя террористического акта.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России нет планов по «закручиванию гаек» после теракта в «Крокусе», а решение ужесточения законодательства не должно приниматься под давлением.
В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что заказчики и организаторы теракта в «Крокусе» должны быть привлечены к ответственности. Он призвал к справедливому возмездию по отношению к данным лицам. В настоящее время российские правоохранительные органы продолжают расследование.