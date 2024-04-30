Baza: «Пикник» поднял цены после «Крокуса», но оставил прежний райдер Baza: группа «Пикник» подняла цены на концерты до 3 млн рублей после «Крокуса»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Эдмунд Шклярский

Telegram-канал Baza сообщил, что группа «Пикник», во время концерта которой случился теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» подняла цены. По его информации, теперь мероприятие с участием коллектива стоит 3 млн рублей вместо прежних 2 млн. Канал уточнил, что райдер группы при этом остался прежним.

По информации Baza, список пожеланий включает в себя пятизведочные отели, бутылку водки от лучшего производителя, несколько бутылок пива и восемь бутербродов. Канал уточнил, что главной задачей охраны на концертах «Пикника» является безопасность зрителей и артистов.

В публикации сообщается, что сами музыканты не связывают повышение цен с терактом. Со ссылкой на одного из участников Baza сообщила, что все в «Пикнике» были шокированы произошедшим. По информации канала, после теракта группа успела дать восемь концертов, каждый из которых прошел без инцидентов.

Рок-группа «Пикник» возобновила гастроли по России 8 апреля. По словам музыкантов, все запланированные на апрель выступления состоялись. Так, концерты прошли в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге. Артисты также допустили расширение географии тура и посещение Дальнего Востока.