Группа «Пикник» возобновила тур по России после теракта в «Крокусе»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский

Рок-группа «Пикник» возобновила гастроли по России, которые прервала после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили «Известия». По словам музыкантов, состоятся запланированные на апрель выступления.

На этой неделе концерты «Пикника» состоятся в Магнитогорске, Челябинске и Екатеринбурге. Артисты также допустили расширение географии тура и посещение Дальнего Востока.

В этот раз в программе мы применяем для нас абсолютно новую технологию. Можно назвать ее трехмерной какой-то инсталляцией — фигуры, предметы, кажется, что они летают над сценой и залом. Особенно в больших помещениях это впечатляет, — заявил бас-гитарист коллектива Марат Корчемный.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил, что США могут обнародовать новые данные о теракте в «Крокусе» в том случае, если эта информация будет выгодна тем, кто возглавит Белый дом после президентских выборов. По его словам, западные политики не раз вредили своим оппонентам таким образом. Если информация о теракте не будет выгодна Вашингтону, он окончательно «заметет ее под ковер», добавил сенатор. В пример он привел покушение на президента США Джона Кеннеди.