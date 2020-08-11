Жириновский готов первым пройти вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9dc04446-dbc7-11ea-b238-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил готовность одним из первых привиться от коронавируса.

Это единственное надёжное средство, чтобы обезопасить организм в условиях пандемии, — отметили в пресс-службе партии.

Жириновский уже не раз заявлял о том, что он и члены партии должны одними из первых получить образцы вакцины от COVID-19, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Института клинической иммунологии СО РАМН, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов сообщил, что об эффективности и безопасности вакцины от коронавируса можно будет говорить только после того, как привитые люди встретятся с инфекцией без негативных побочных эффектов.

Ранее Международная ассоциация организация по клиническим исследованиям предложила Минздраву РФ перенести регистрацию первой российской вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний. Члены ассоциации отметили, что участниками исследований разрабатываемой Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вакцины «Гам-Ковид-Вак» стали менее ста человек, при этом во время третьей фазы тестирования препараты обычно испытывают на нескольких тысячах человек. По их мнению, препарат должен проходить госрегистрацию в качестве конечного продукта, а его массовое производство ещё не налажено.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Он уточнил, что официально это произошло утром 11 августа.

Вакцина поступит в гражданский оборот в России с 1 января 2021 года. Препарат будет выпускаться в виде раствора для инъекций. Производством займутся центр имени Гамалеи и АО «Биннофарм»,