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03 августа 2025 в 16:01

Желе из крыжовника: обалденный джем для тостов и сырной тарелки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желе из крыжовника — это изысканное лакомство с идеальным балансом кислинки и сладости, где нежная желейная текстура подчеркивает свежий ягодный вкус. Это обалденный джем для тостов, сырной тарелки или прослойки тортов.

Для приготовления промойте 1 кг крыжовника, удалите хвостики и сложите в кастрюлю с 500 г сахара. Добавьте сок половинки лимона и 100 мл воды, доведите до кипения и варите 20 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Протрите массу через сито, чтобы отделить кожицу и семена, затем верните пюре в кастрюлю. Растворите 20 г желатина в 50 мл холодной воды, введите в ягодную массу и проварите еще 5 минут, не доводя до кипения.

Готовый джем разлейте по стерильным банкам — при остывании он приобретет восхитительную желеобразную консистенцию с ярким изумрудным оттенком и тонким ароматом лета. Вкус порадует гармоничным сочетанием природной кислинки крыжовника и карамельных ноток карамелизованного сахара.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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