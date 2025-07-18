Варенье из арбузных корок: янтарная вкуснятина с цитрусовым акцентом

Варенье из арбузных корок — это удивительно вкусный десерт с нежной консистенцией и приятной цитрусовой ноткой. Оно получается прозрачным, янтарного цвета, с легкой желейной структурой и тонким ароматом.

Для приготовления очистите корки от зеленой кожуры, нарежьте кубиками (1 кг) и замочите на 12 часов в растворе (1,5 л воды + 1 ст. л. соды). Проварите 5 минут в чистой воде, затем приготовьте сироп: 1 кг сахара, 500 мл воды, сок 1 лимона и 1 ч. л. ванилина. Залейте корки горячим сиропом, варите 3-4 подхода по 10 минут с перерывами на остывание. На последнем этапе добавьте цедру апельсина или корицу для пикантности.

Готовое варенье разлейте по банкам. Эта янтарная вкуснятина с цитрусовым акцентом идеально подойдет к чаю, блинчикам или в качестве начинки для пирогов!

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