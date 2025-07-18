Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 10:28

Варенье из арбузных корок: янтарная вкуснятина с цитрусовым акцентом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Варенье из арбузных корок — это удивительно вкусный десерт с нежной консистенцией и приятной цитрусовой ноткой. Оно получается прозрачным, янтарного цвета, с легкой желейной структурой и тонким ароматом.

Для приготовления очистите корки от зеленой кожуры, нарежьте кубиками (1 кг) и замочите на 12 часов в растворе (1,5 л воды + 1 ст. л. соды). Проварите 5 минут в чистой воде, затем приготовьте сироп: 1 кг сахара, 500 мл воды, сок 1 лимона и 1 ч. л. ванилина. Залейте корки горячим сиропом, варите 3-4 подхода по 10 минут с перерывами на остывание. На последнем этапе добавьте цедру апельсина или корицу для пикантности.

Готовое варенье разлейте по банкам. Эта янтарная вкуснятина с цитрусовым акцентом идеально подойдет к чаю, блинчикам или в качестве начинки для пирогов!

Ранее стало известно, как приготовить малиновый джем без варки: понадобятся только ягоды и сахар.

арбузы
варенье
домашние заготовки
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кроме геноцида»: продолжение власти Пашиняна назвали худшей трагедией
Тренды интерьера-2025: стильно и недорого
В Госдуме раскритиковали траты на концерты к юбилею Победы над Японией
Зеленский поручил Умерову заняться переговорами на новой должности
Автор песни «Выйду в поле с конем» объяснил феномен ее популярности
Раскрыто главное желание Зеленского
«Гнойник в центре Европы»: депутат Рады разнес Киев из-за одного решения
Стало известно о прорыве обороны в Волчанске
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 18 июля, что с евро и юанем
Более десятка солдат ВСУ не выдержали давления армии России и дезертировали
«Это сигнал»: в Раде объяснили отказ США одобрить Умерова в качестве посла
Страны Евросоюза утвердили 18-й пакет антироссийских санкций
Стало известно, что будет с инфляцией к концу 2025 года
Россиянка решила отсудить у Минфина 2 млн рублей
Собака набросилась на семилетнюю девочку под Иркутском
Россияне объявили войну «Пятерочке» и «Магниту» из-за цен на пакеты
«Сидят в запасе и радуются»: Мостовой разнес российских футболистов РПЛ
Экономист предсказал, что будет с ключевой ставкой в июле
Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео
ФОМ: Путину доверяют 78% опрошенных граждан России
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.