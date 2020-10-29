Зарубежные фармкомпании пожаловались на проблемы с поставками лекарств в РФ

https://static.news.ru/photo/1491bcf6-19c3-11eb-9d9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: scully/imageBROKER.com/Global Look Press

Несколько зарубежных компаний по производству лекарственных препаратов пожаловались на трудности при транспортировке своей продукции на территорию РФ. Оказалось, что проблема заключалась в маркировке. Об этом стало известно из результатов опроса представителей Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

Оказалось, что только треть компаний не испытывает проблем с поставками в Россию. Две трети опрошенных фирм либо вообще не могут ввезти лекарства, либо сталкиваются с задержками по срокам. И всё из-за сбоя в системе маркировки товаров, ведущего к проволочкам на таможне.

В итоге фармкомпании не в состоянии поставить в страну 40 млн упаковок различных лекарств. Две трети членов AIPM сообщили о сбоях, после чего доставка их товаров начала блокироваться.

Представители одной из британских компаний подчеркнули, что сбои в системе привели к тому, что на таможне застряло более миллиона упаковок препаратов. Один из основных российских дистрибьюторов заявил, что не будет принимать маркированный товар, пока не получит сведения о его отгрузке из системы, передаёт телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, нормы закона о госзакупках, в рамках которого медучреждения в России обеспечиваются лекарствами, зачастую не позволяют закупать инновационные препараты. Изменить ситуацию поможет создание «концептуально нового закона» о закупках лекарств, считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов.