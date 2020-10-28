В Госдуме предложат создать новый закон о закупках лекарств

https://static.news.ru/photo/59a3bfcc-19bb-11eb-a4af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Нормы закона о госзакупках, в рамках которого медучреждения в России обеспечиваются лекарствами, зачастую не позволяют закупать инновационные препараты. Изменить ситуацию поможет создание «концептуально нового закона» о закупках лекарств, считает депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

По его словам, именно с таким предложением он намерен обратиться к коллегам 29 октября на заседании межфракционной рабочей группы по вопросам обеспечения лекарствами россиян. Фаррахов отметил, что ежегодно объёмы ассигнований, выделяемых государством на закупки лекарств за счёт федерального бюджета, растут на 10–15%. На 2021 год в консолидированных бюджетах на эти цели зарезервировано 575 млрд рублей, но по мнению депутата, этих средств недостаточно.

На сегодняшний день закупка лекарств происходит в рамках закона о контрактной системе госзакупок (ФЗ № 44). При этом главными критериями эффективности по нему являются экономия и конкурентность. Однако в последнее время часто происходят ситуации, когда эти критерии не работают, в частности когда речь идёт об инновационных препаратах, производимых только одной компанией и не имеющих аналогов, передаёт «Парламентская газета».

Вполне возможно, придётся формировать иное правовое поле, за пределами ФЗ № 44, — подытожил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию. Об этом сообщает Минздрав. Ранее лекарства на основе этого вещества имели временную регистрацию до 1 января 2021 года.