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24 июля 2025 в 16:30

Закуска из ветчины и сыра с соусом из хрена! Суперские рулетики за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска из ветчины и сыра с соусом из хрена! Суперские рулетики за 15 минут! Это отличный вариант для праздничного стола. Готовится просто, выглядит эффектно, а нежная пикантная начинка придаёт блюду особый вкус. Можно приготовить заранее и подать охлаждённой.

Ингредиенты

  • Ветчина — 4 ломтика
  • Сыр твёрдый — 4 ломтика
  • Огурец — 50 г
  • Яблоко — 50 г
  • Хрен — 1 ст. л.
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Очистите огурец и яблоко, натрите на мелкой тёрке, слегка отожмите лишний сок. Смешайте овощи и фрукты с хреном и майонезом, приправьте по вкусу. На каждый ломтик ветчины положите пласт сыра. Положите начинку и сверните трубочкой. Закрепите края зубочистками, чтобы сохранить форму.
  2. Охладите в холодильнике 30–60 минут перед подачей.

Хранить готовые рулетики следует в холодильнике не более 12 часов.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

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ветчина
огурец
хрен
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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