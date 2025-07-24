Закуска из ветчины и сыра с соусом из хрена! Суперские рулетики за 15 минут! Это отличный вариант для праздничного стола. Готовится просто, выглядит эффектно, а нежная пикантная начинка придаёт блюду особый вкус. Можно приготовить заранее и подать охлаждённой.
Ингредиенты
- Ветчина — 4 ломтика
- Сыр твёрдый — 4 ломтика
- Огурец — 50 г
- Яблоко — 50 г
- Хрен — 1 ст. л.
- Майонез — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Очистите огурец и яблоко, натрите на мелкой тёрке, слегка отожмите лишний сок. Смешайте овощи и фрукты с хреном и майонезом, приправьте по вкусу. На каждый ломтик ветчины положите пласт сыра. Положите начинку и сверните трубочкой. Закрепите края зубочистками, чтобы сохранить форму.
- Охладите в холодильнике 30–60 минут перед подачей.
Хранить готовые рулетики следует в холодильнике не более 12 часов.
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