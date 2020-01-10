https://static.news.ru/photo/4692390a-338d-11ea-bd66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое офицеров ФСБ, которые за взятку ставили на учёт нелегальных мигрантов, приговорены к тюремным срокам от шести до одиннадцати лет.

Соответствующее решение вынес Второй западный окружной военный суд в Москве. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на сообщение суда. По его данным, сотрудник управления «М» ФСБ капитан Владимир Безруков приговорён к 11 годам колонии строго режима, сотрудник оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ капитан Николай Комаров — к семи годам колонии строгого режима, а замначальника отдела по вопросам миграции УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве подполковника Юрия Васильева приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Кроме того, тюремный срок получил предприниматель Алмаз Караев. Именно он дал взятку Безрукову, Комарову и Васильеву. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Дело слушалось в закрытом для прессы режиме. Приговор был оглашён 25 декабря, — передаёт ТАСС сообщение суда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву в канун Нового года предложили взятку в $10 тысяч и бутылку водки.