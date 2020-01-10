Трое офицеров ФСБ, которые за взятку ставили на учёт нелегальных мигрантов, приговорены к тюремным срокам от шести до одиннадцати лет.
Соответствующее решение вынес Второй западный окружной военный суд в Москве. Об этом сообщает
Кроме того, тюремный срок получил предприниматель Алмаз Караев. Именно он дал взятку Безрукову, Комарову и Васильеву. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
Дело слушалось в закрытом для прессы режиме. Приговор был оглашён 25 декабря, — передаёт ТАСС сообщение суда.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву в канун Нового года предложили взятку в $10 тысяч и бутылку водки.
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