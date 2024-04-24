Задержание замглавы МО РФ Иванова: последние новости, решение суда, слухи

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов отправлен в СИЗО до 23 июня. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Что за детали уголовного дела раскрыло следствие, какие последние новости об этом выходили сегодня, 24 апреля?

Что известно о задержании Тимура Иванова

Тимура Иванова задержали вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки. По данным «Коммерсанта», он был взят оперативниками ФСБ и доставлен в центральный аппарат СК. Ночь он провел в изоляторе временного содержания.

В отношении замминистра обороны возбуждено уголовное дело по статье 290 Уголовного кодекса РФ, она предусматривает наказание до 15 лет колонии.

Какие детали дела Иванова раскрыло следствие

Басманный суд Москвы 24 апреля по ходатайству следствия на два месяца арестовал Тимура Иванова. Он останется в СИЗО до 23 июня. По данным следствия, замминистра обороны мог состоять в сговоре с третьими лицами.

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны», — сообщили в суде.

Фото: t.me/moscowcourts* Тимур Иванов

Тимур Иванов получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России, следует из сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы. Как отмечается, он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. В правоохранительных органах уточнили, что замминистра давно находился в оперативной разработке.

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — сообщили правоохранители.

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru предположил, что задержанному по подозрению в получении взятки замминистра обороны Тимуру Иванову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, а также штраф, превышающий сумму незаконного дохода в 70 раз. Он также обратил внимание, что наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ предполагает взыскание зарплаты за пятилетний период.

Замминистра обороны Тимур Иванов не признает вину по делу о взяточничестве, сообщил РИА Новости источник.

Кого еще задержали вместе с Ивановым

Вместе с Ивановым был арестован Сергей Бородин. Ему также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие считает, что Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ, причастен к совершению организованной группы преступлений.

Ранее подозреваемый уже обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. По его данным, тогда Сергей Бородин признал свою вину и благодаря сотрудничеству со следствием был помещен под домашний арест.

«Бородин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Данная группа, в которую входили военные и гражданские лица, в период с 2008 по 2019 год „путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц“ Минобороны, администраций муниципальных образований Москвы и Московской области, территориальных подразделений Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также судей похитила земли обороны и безопасности общей площадью более 45 га. Активы кадастровой стоимостью 900 млн руб.», — отметил Коц.

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