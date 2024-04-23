Первые образцы С-500. Какое еще вооружение получат ВС РФ до конца 2024 года

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Бук-М3»

В 2024 году на вооружение российской армии поступят первые образцы зенитно-ракетной системы нового поколения С-500, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Что еще получат ВС РФ в ближайшее время?

Какое оружие поступит в ВС РФ в 2024 году

Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России заявил, что одним из приоритетных направлений развития воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением.

По словам министра обороны, в 2024 году на вооружение поступят первые образцы зенитно-ракетной системы нового поколения С-500. Войска получат их в двух модификациях: зенитно-ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

На вооружение армии вдобавок поступят зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и радиолокационные станции нового поколения. В планах также нарастить в два раза поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», которые, как отметил Сергей Шойгу, «хорошо себя зарекомендовали».

Министр обороны указал, что доля современных образцов вооружения в войсках противовоздушной и противоракетной обороны на настоящий момент составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель необходимо увеличить до 85%.

«Мероприятия по совершенствованию войск ПВО и ПРО позволят обеспечить качественное прикрытие наиболее важных объектов системы управления, стратегических ядерных сил и группировок войск», — объяснил Шойгу.

Фото: МО РФ Сергей Шойгу

Глава МО РФ обратил внимание, что значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской и Белгородской областей, Краснодарского края.

«При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитно- ракетных и радиотехнических войск», — сообщил он.

Сергей Шойгу заверил, что Россия будет увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники соразмерно угрозам США и их союзников.

Сколько техники получат войска МВО и ЛВО

Министр обороны РФ на заседании коллегии также напомнил, в 2022 году было принято решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. Он уточнил, что организационные мероприятия ЛВО в 2024 году синхронизированы с поставками более семи тысяч единиц вооружения и военной техники.

«При создании Ленинградского военного округа выполнено более 250 мероприятий. В том числе сформирован 44-й армейский корпус. Три мотострелковые бригады будут реорганизованы в мотострелковые дивизии», — добавил Шойгу.

Войска МВО, по словам министра обороны, получат свыше 2,4 тысячи единиц образцов вооружения и техники.

«В Московском военном округе проведено более 400 организационных мероприятий. В течение года будут завершены еще десять. Войска получат более 2400 единиц современных образцов вооружения и техники», — сказал Шойгу.

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