Появились подробности задержания замминистра обороны РФ Иванова «Коммерсант»: замминистра обороны РФ Иванова доставили к следователям СКР

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

«Коммерсант» сообщает, что задержанного замминистра обороны России Тимура Иванова контрразведчики доставили к следователям центрального аппарата СКР. По данным издания, они вынесли постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет заключения).

«Коммерсант» уточняет, что ночь задержанный проведет в ИВС, а в среду следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте. По информации издания, если следствие будет военным — в 235-й гарнизонный военный суд Москвы, если гражданским — в Басманный.

Ранее стало известно, что задержанный заместитель главы Минобороны еще днем во вторник, 23 апреля, присутствовал на заседании коллегии министерства. Соответствующее видео предоставило МО России — на кадрах Иванов вместе со всеми слушает выступление министра обороны Сергея Шойгу. Напомним, что после этого замглавы задержали.Следственный комитет планирует обнародовать подробности уголовного дела в отношении Иванова завтра, 24 апреля.

Сейчас с ним проводятся следственные действия. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко резюмировала, что к ним приступили после его задержания по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере.