Стало известно, как давно задержанный замглавы Минобороны был в «обработке» ТАСС: задержанный замминистра обороны Иванов давно был в оперативной обработке

Фото: МО РФ

Тимур Иванов

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, задержанный по подозрению в получении взятки, давно находился в оперативной разработке, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Там отметили, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий, — уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов еще днем во вторник, 23 апреля, присутствовал на заседании коллегии министерства. Соответствующее видео предоставило МО России — на кадрах Иванов вместе со всеми слушает выступление министра обороны Сергея Шойгу. После этого замглавы задержали.

После этого политолог Сергей Марков предположил, что есть несколько версий причин задержания Тимура Иванова. Первую он охарактеризовал как «борьбу башен, подкоп под министра», пояснив, что это версия конспирологов. По «версии военкоров», как пишет Марков, Иванова могли задержать, так как «человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения». Согласно третьей версии, «слишком большие деньги идут в оборонку и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться».