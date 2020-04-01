Заболеваемость COVID-19 выросла в РФ за сутки на 18,8%

https://static.news.ru/photo/9820c074-7434-11ea-a9c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла за сутки на 18,8%.

440 случаев — это прирост за последние сутки. То есть количество граждан, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, за последние сутки возросло на 18,8%, — отметила Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По её словам, вирус зафиксирован в 75 регионах страны. Всего насчитывается 2777 случаев заражения, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач медцентра в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал сроки достижения пика по коронавирусу в России. По его словам, он может наступить в начале апреля. Он также отметил, что скорость распространения болезни можно замедлить благодаря принятым карантинным мерам. Чем больше их будет, тем борьба с пандемией будет эффективнее, пояснил медик.