Японцы восхитились новым российским внедорожником на базе броневика

Читатели японского сегмента Yahoo News восхитились прототипом нового российского гражданского внедорожника, созданного на базе военного бронеавтомобиля «Стрела». В материале портала отмечается, что автомобиль весит 2,7 тонны и оснащён турбодизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил при объёме 2,8 литра.

Классный!!! Лично для меня, это — идеальный дизайн. Но надо было устанавливать экономичный дизельный двигатель объёмом не менее трёх литров, — написал один из пользователей.

«Выглядит очень брутально! Красивая машина!», «Автомобиль очень красивый, но, похоже, что в ширину он не менее 2,5 метра», отметили читатели заметки.

При этом нашлись и те, кто выразил свои сомнения относительно технических возможностей нового автомобиля.

Масса 2,7 тонны, а объём двигателя всего 2,8 литра... По асфальту он ещё сможет ехать, а по бездорожью вряд ли, — заключил один из комментаторов.

«Стоимость, скорее всего, также будет впечатляющей», — предположил другой.

Фотографии нового внедорожника опубликованы на странице сообщества kbm_roadster в Instagram.

Ранее стало известно, что положительные отзывы получил новый УАЗ «Патриот» в США. Там его будут продавать под брендом Bremach Taos. Стоимость американской версии внедорожника составила 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей). Автомобильный портал HotCars заявил, что машина построена «как танк», при этом она компактна и может похвастаться впечатляющим дорожным просветом около 21 сантиметра.