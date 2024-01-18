ВСУ впервые атаковали Петербург БПЛА: откуда летел и что было его целью

Фото: МО Украины

Министерство обороны России впервые сообщило о перехвате украинского беспилотника над территорией Ленинградской области. До этого дроны-камикадзе ВСУ не залетали так далеко. По данным местных властей, пострадавших нет. По какой цели хотели ударить БПЛА и откуда их могли запустить — в материале NEWS.ru.

Что заявили в Минобороны РФ об атаке беспилотников

По данным Минобороны РФ, атака беспилотников самолетного типа была предпринята 18 января около 01:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — заявили в военном ведомстве.

Как заявили губернатор Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко, пострадавших нет.

«Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написано в Telegram-канале Беглова.

Как ликвидировали беспилотник, был ли он один

Издание «Фонтанка» отмечает, что БПЛА был перехвачен над Финским заливом, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и «сбит в 00:57 над Угольной гаванью». В радиусе 70 километров от аэропорта Пулково был введен план «Ковер». Ограничение на взлет и посадку действовало с 00:57 до 01:20, говорится в публикации.

Авторы статьи пишут, что примерно в 01:30 жители намыва на Васильевском острове в Петербурге «слышали громкий звук, происхождение которого осталось неясным». По информации источников издания, «в полицию также поступали сообщения от жителей, которые якобы видели БПЛА над Тосненским районом Ленобласти».

Помимо этого, утром 18 января журналисты написали, что «информацию о БПЛА передали из Твери»: «По предварительным данным, он пролетел Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области».

Telegram-канал «Mash на Мойке» также утверждал, что в Петербурге были сбиты два беспилотника «в разных локациях».

«[Один БПЛА нашли] на льду Финского залива, в пяти километрах от берега, и [второй] на территории морского порта в Кировском районе [Петербурга]. Беспилотники самолетного типа летели со стороны Украины, их фиксировали над границами Брянской, Смоленской, Тверской областей и Новгородской области в 23:44», — говорится в публикации канала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По какой цели хотел ударить беспилотник в Ленинградской области

По информации Telegram-канала Baza, «ВСУ пытались атаковать морской порт в Ленинградской области».

«По предварительным данным, всего было запущено три беспилотника: два из них были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один был сбит над территорией нефтеналивного терминала», — говорится в публикации.

Ссылаясь на анонимные источники, авторы канала утверждают, что обломки БПЛА «упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта, между резервуарами с мазутом».

«После падения дрон взорвался, в результате чего начался пожар. Площадь горения составила 130 квадратных метров», — отметила Baza.

Издание 47news уточняет, что ночью 18 января в полицию поступила информация от службы безопасности «Петербургского нефтяного терминала» о падении беспилотника самолетного типа. На месте, как говорится в публикации, были «следы взрыва».

В пресс-службе «Петербургского нефтеналивного терминала» 47news сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, возгорания не было, пострадавших и повреждений нет.

Совладелец АО «Петербургский нефтяной терминал» Михаил Скигин подтвердил атаку БПЛА на предприятие. По его словам, «молниеносная» работа систем подавления дрона позволила «предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике». Он также поблагодарил Минобороны РФ и президента России Владимира Путина «за блестящую работу ПВО».

По данным Telegram-канала SHOT, беспилотник нес около трех килограммов взрывчатки.

Фото: МО РФ

Откуда мог лететь беспилотник и какой модели

Судя по картам, БПЛА могли выпустить с территории Черниговской или Сумской областей Украины. Кратчайшее расстояние от их границы с Россией до Петербурга составляет около 900 километров. У Киева есть беспилотники типа Shahed 136, которые могут преодолеть такой путь: дальность их полета, как писал NEWS.ru, составляет до тысячи километров. Об их серийном производстве стало известно в ноябре 2023 года.

Военный аналитик Виктор Литовкин напомнил NEWS.ru, что Украина наладила и производство советских БПЛА Ту-141 «Стриж», которыми ВСУ неоднократно атаковали объекты на территории РФ.

«„Стриж“ — это реактивные беспилотники-разведчики, которые в советское время выпускались Харьковским авиационным заводом. Они летали на дальность 1000 километров и возвращались назад, фотографируя территорию противника. Сегодня Украина их переделывает в атакующие ракеты. Ту-141 использовались при атаке военных аэродромов и других объектов. Россия их сбивает, но абсолютного оружия и защиты не бывает», — отметил Литовкин.

Однако Telegram-канал SHOT утверждает, что размах крыльев сбитого под Петербургом БПЛА был шесть метров, в то время как у Shahed 136 этот показатель составляет 2,5 метра, а у «Стрижа» — менее четырех метров.

В связи с этим опрошенные NEWS.ru эксперты не исключили, что ВСУ могли использовать беспилотники других моделей, которые способны преодолевать большие расстояния. Как напомнил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, Киев запускает дроны собственной разработки и иностранные, модифицированные под военное применение гражданские модели, доступные для покупки на мировом рынке. Все эти БПЛА имеют дальность действия в сотни километров. Также эксперт не исключил, что украинские инженеры продолжают работы по совершенствованию существующих дронов и созданию новых.

Такие беспилотники, как отмечает Федутинов, обычно летят по заранее заложенному маршруту, часто без планов на возвращение. По словам эксперта, именно поэтому дальность их применения определяется только аэродинамикой самого аппарата, расходом топлива и его запасом на борту.

«Как мы уже видели ранее при атаках Москвы, такие аппараты временами начинали менять траекторию, пытаясь проникнуть в центр города с неожиданных ракурсов. Можно предположить, что те же или другие БПЛА могли достичь и Санкт-Петербурга, стартуя с территории, контролируемой украинскими властями», — высказал мнение Федутинов.

При этом он не исключил, что на территории РФ могут легально или нелегально находиться группы украинских или работающих на Украину специалистов.

«Они в принципе могли постепенно перевозить некоторые части, из которых впоследствии будут собираться беспилотники. Или же приобретать доступные на открытом рынке компоненты непосредственно на территории России, собирать их здесь и запускать, возможно, даже недалеко от атакуемых объектов», — добавил Федутинов.

В какие регионы РФ прилетали украинские БПЛА

Глава координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов у себя в Telegram-канале написал, что Ленинградская область стала 19-м регионом страны, который атаковали ВСУ.

Ранее ВСУ наносили удары по Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Смоленской и Тульской областям, Краснодарскому краю, Крыму, Севастополю и Москве.

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