Украинские беспилотники атаковали 28 февраля несколько российских городов. Большинство из них были сбиты средствами ПВО. Такие сообщения поступили из Туапсе, Белгородской области, Адыгеи и даже подмосковной Коломны. В Санкт-Петербурге якобы из-за появления в воздухе некоего летательного аппарата были приостановлены полеты гражданской авиации. Правда, позднее Минобороны заявило, что это связано с учениями. Подробности — в материале NEWS.ru.
В каких городах упали украинские БПЛА
В ночь на вторник, 28 февраля, в городе Туапсе Краснодарского края загорелась крупная нефтебаза «Роснефти». По информации местного МЧС, пожар охватил территорию площадью 200 квадратных метров, к 02:30 его потушили.
По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. После атаки на нефтебазе начался пожар, — пишет Telegram-канал Baza.
Источник РИА Новости также сообщал, что, что в районе базы на улице Индустриальная ночью заметили дроны. По информации SHOT, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища. Пострадавших в результате инцидента нет.
В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи этой же ночью упал «неустановленный летательный аппарат», сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Самое главное, нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы, — отметил он.
Минобороны подтвердило, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты в этих регионах, но были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении МО.
Утром в Белгороде нашли обломки трёх беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате их поражения пострадавших нет, однако имеются разрушения.
Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили, — пояснил он.
По данным Telegram-канала SHOT, один из беспилотников, оснащенный взрывным устройством, влетел в окно жилой многоэтажки на улице Попова города Белгорода. Из дома эвакуировали 200 человек, устройство обезвреживали сапёры.
Кроме того, еще два беспилотника, начиненные взрывчаткой, при падении повредили четыре машины. Тот же канал сообщил об атаке дрона на супермаркет в селе Шагаровка, в результате чего загорелась крыша. Пострадавших нет.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о падении БПЛА в городском округе Коломна рядом с деревней Губастово.
По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает, — рассказал он в своём Telegram-канале.
По утверждению «Газпрома», аппарат упал недалеко от объекта компании — газокомпрессорной станции.
Также 28 февраля неопознанный летающий объект стал причиной отмены рейсов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Telegram-канал «112» также сообщил о введении плана «Ковер» — требование немедленной посадки или вывода из определенного района всех воздушных судов (ВС), находящихся в полете, кроме военных и спасательных. Вводится он только в исключительных случаях.
Спустя два часа после инцидента Минобороны России сообщило, что 28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Как рассказали в ведомстве, были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. В МО отметили, что для данных задач задействовали истребители из состава дежурных сил ПВО.
Как далеко могут лететь украинские беспилотники?
Говоря о возможной дальнейшей активности украинских беспилотников на территории России, военный эксперт Виктор Литовкин отметил: по его информации, в Подмосковье упал беспилотник Ту-141 «Стриж» советской разработки, чья дальность достигает нескольких тысяч километров.
Беспилотники могут долететь до крупных российских городов, но они хорошо защищены системами ПВО, начиная с ПЗРК. Москва защищена комплексами С-300, С-400, С-500 и другими надежными средствами, — сказал он.
Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что последние беспилотники, атаковавшие российские объекты, были разработаны с применением американских технологий.
Украина хотела получить серьезные, американские БПЛА, правда США с этим не торопятся. Но в тоже время они, очевидно, помогли Киеву спроектировать некоторые образцы БПЛА, способные лететь до 1000 км, например как UJ-22 AIRBORNE. А также серьезно помогли с модернизацией советского беспилотника «Рейс». Если же говорить непосредственно про упавший в Подмосковье БПЛА, то это, скорее всего, UJ-22 AIRBORNE, способный производить не только разведку на существенном удалении от места пуска, но и нести, например, минометные мины, — отметил он.
25 февраля в Пентагоне отказались раскрыть информацию о том, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать Украине в рамках нового пакета военной помощи. По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, «противнику» хотелось бы обладать этой информацией и потому он отказался сообщать интересующие цифры журналистам.