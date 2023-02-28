Украинские БПЛА в городах России: куда долетели, какой ущерб, что дальше 28 февраля украинские беспилотники атаковали несколько российских городов

Фото: МО Украины

Украинские беспилотники атаковали 28 февраля несколько российских городов. Большинство из них были сбиты средствами ПВО. Такие сообщения поступили из Туапсе, Белгородской области, Адыгеи и даже подмосковной Коломны. В Санкт-Петербурге якобы из-за появления в воздухе некоего летательного аппарата были приостановлены полеты гражданской авиации. Правда, позднее Минобороны заявило, что это связано с учениями. Подробности — в материале NEWS.ru.

В каких городах упали украинские БПЛА

В ночь на вторник, 28 февраля, в городе Туапсе Краснодарского края загорелась крупная нефтебаза «Роснефти». По информации местного МЧС, пожар охватил территорию площадью 200 квадратных метров, к 02:30 его потушили.

По предварительным данным, два беспилотника, начиненных взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра. После атаки на нефтебазе начался пожар, — пишет Telegram-канал Baza.

Источник РИА Новости также сообщал, что, что в районе базы на улице Индустриальная ночью заметили дроны. По информации SHOT, дроны собирались сбросить на объект взрывчатку, однако взорвались в 100 метрах от нефтехранилища. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: Социальные сети Пожар на нефтяной базе в Туапсе

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи этой же ночью упал «неустановленный летательный аппарат», сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Самое главное, нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы, — отметил он.

Минобороны подтвердило, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты в этих регионах, но были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении МО.

Утром в Белгороде нашли обломки трёх беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в результате их поражения пострадавших нет, однако имеются разрушения.

Где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили, — пояснил он.

По данным Telegram-канала SHOT, один из беспилотников, оснащенный взрывным устройством, влетел в окно жилой многоэтажки на улице Попова города Белгорода. Из дома эвакуировали 200 человек, устройство обезвреживали сапёры.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press БПЛА в Белгороде

Кроме того, еще два беспилотника, начиненные взрывчаткой, при падении повредили четыре машины. Тот же канал сообщил об атаке дрона на супермаркет в селе Шагаровка, в результате чего загорелась крыша. Пострадавших нет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о падении БПЛА в городском округе Коломна рядом с деревней Губастово.

По происшествию с падением БПЛА в городском округе Коломна: это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает, — рассказал он в своём Telegram-канале.

По утверждению «Газпрома», аппарат упал недалеко от объекта компании — газокомпрессорной станции.

Также 28 февраля неопознанный летающий объект стал причиной отмены рейсов в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Telegram-канал «112» также сообщил о введении плана «Ковер» — требование немедленной посадки или вывода из определенного района всех воздушных судов (ВС), находящихся в полете, кроме военных и спасательных. Вводится он только в исключительных случаях.

Фото: Социальные сети БПЛА в городском округе Коломна

Спустя два часа после инцидента Минобороны России сообщило, что 28 февраля дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением. Как рассказали в ведомстве, были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. В МО отметили, что для данных задач задействовали истребители из состава дежурных сил ПВО.

Как далеко могут лететь украинские беспилотники?

Говоря о возможной дальнейшей активности украинских беспилотников на территории России, военный эксперт Виктор Литовкин отметил: по его информации, в Подмосковье упал беспилотник Ту-141 «Стриж» советской разработки, чья дальность достигает нескольких тысяч километров.

Беспилотники могут долететь до крупных российских городов, но они хорошо защищены системами ПВО, начиная с ПЗРК. Москва защищена комплексами С-300, С-400, С-500 и другими надежными средствами, — сказал он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Панцирь С-1

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что последние беспилотники, атаковавшие российские объекты, были разработаны с применением американских технологий.

Украина хотела получить серьезные, американские БПЛА, правда США с этим не торопятся. Но в тоже время они, очевидно, помогли Киеву спроектировать некоторые образцы БПЛА, способные лететь до 1000 км, например как UJ-22 AIRBORNE. А также серьезно помогли с модернизацией советского беспилотника «Рейс». Если же говорить непосредственно про упавший в Подмосковье БПЛА, то это, скорее всего, UJ-22 AIRBORNE, способный производить не только разведку на существенном удалении от места пуска, но и нести, например, минометные мины, — отметил он.

25 февраля в Пентагоне отказались раскрыть информацию о том, сколько беспилотных летательных аппаратов США намерены передать Украине в рамках нового пакета военной помощи. По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, «противнику» хотелось бы обладать этой информацией и потому он отказался сообщать интересующие цифры журналистам.