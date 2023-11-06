На Украине производят дроны типа Shahed 136: долетят ли они до городов РФ Гендиректор «Укроборонпрома» заявил о запуске производства дронов-камикадзе

Фото: МО Украины

Генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин заявил о запуске серийного производства беспилотников-камикадзе, сообщает украинское издание «Экономическая правда». Что известно о характеристиках БПЛА?

Какие беспилотники производит Украина

Сметанин указал, что производство беспилотников сейчас стоит на втором месте по значимости для «Укроборонпрома» после боеприпасов. В настоящий момент в кооперации с иностранными партнерами разрабатываются дроны-камикадзе типа Shahed 136. Дальность полета аппаратов составляет до тысячи километров.

Деталей производства гендиректор «Укроборонпрома» раскрывать не стал, однако обратил внимание, что на соответствующие дроны есть спрос со стороны украинской армии.

«Где именно, я рассказывать не буду из соображений безопасности. <...> Главное, что они летают и взрываются, а силы обороны заказывают», — отметил он.

Герман Сметанин также заявил, что концерн на настоящий момент сосредоточился на производстве более сложных и дорогостоящих FPV-дронов с высокими характеристиками.

«Подписали лицензионные соглашения с тремя крупными компаниями по производству их моделей. У нас есть люди, помещения, нам завозят компоненты, и мы производим», — заверил Сметанин.

По его словам, на модернизацию и развитие оборонной промышленности в 2024 году в бюджете Украины заложено в семь раз больше средств по сравнению с прошлым годом.

Когда Киев планирует «беспилотное наступление» на Россию

Начальник Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов заявил о планах Киева нанести зимой по российским регионам масштабные удары с помощью беспилотников.

«Мы хотим развить успех последних недель, когда некоторые критически важные российские военные объекты стали мишенями украинских беспилотных летательных аппаратов-камикадзе», — сказал он.

Сергей Баранов предупредил, что особый упор будет сделан на атаки по приграничным регионам России и по Крыму. По словам генерала, ВСУ отошли от плана с наземным наступлением из-за грядущих изменений в погодных условиях и намерены более активно применять БПЛА.

Фото: МО Украины

Как обезопасить Россию от украинских беспилотников

Украинские дроны не будут долетать до Московской, Смоленской и других российских областей при наличии системы радиолокационного контроля, сообщил NEWS.ru сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.

«Раз у нас нет самолетов дальнего радиолокационного дозора, ну поднимите метеозонды на привязке и поставьте локацию. Если бы у нас была система радиолокационного контроля, никакие дроны не прилетали бы ни в Смоленскую, ни в Московскую область. Они бы перехватывались в Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской областях», — заявил эксперт.

По его мнению, пока идет спецоперация, диверсии ВСУ будут продолжаться, в связи с чем необходимо улучшить российскую систему радиационного обзора.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что для обеспечения безопасности Москвы и других регионов от украинских дронов необходимо уничтожить центры влияния и пункты принятия решений на уровне высшего командования Украины.

«Вот тогда и уменьшится количество атак беспилотников. Помимо всего прочего, надо наносить удары по мастерским и фабрикам, где производятся дроны. Решение этих проблем должно быть комплексным, нельзя ограничиваться чем-то одним», — сказал он NEWS.ru.

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