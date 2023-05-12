Врачам поликлиник разрешат диагностировать психические расстройства В Минздраве предложили разрешить врачам поликлиник диагностировать психические расстройства

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Минздраве предложили разрешить врачам поликлиник диагностировать психические расстройства в рамках новой программы переподготовки и повышения квалификации медработников. В ведомстве также рассматривают возможности передачи части врачебных обязанностей медсестрам. Психолог Марсель Сультеев в беседе с «360» отметил, что подобная программа может получиться действительно полезной, если будет подкреплена научной базой.

Если будет основана на науке и необходимости психогигиены, о которой часто говорят на курсах медуниверситетов. <...> Еще на втором курсе институтов студентам рассказывают о последствиях стресса, которые могут приводить к самым разным болезням, — пояснил специалист.

Весь курс займет 72 академических часа и будет состоять из трех модулей — «Основы общей психопатологии», «Диагностика психических расстройств», «Диагностика психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ». Сультеев считает, что такого срока не хватит для полноценной переквалификации. Он отметил, что успех программы также зависит от знаний самих врачей и их готовности к обучению. По словам психолога, само лечение после диагностики следует передавать профильным специалистам.

Он уточнил, что данная инициатива полезна для медработников, так как расширит их уровень знаний. При этом психолог не уверен, что пациентам удастся сразу отнестись с доверием к диагностированному психическому расстройству со стороны врачей поликлиник. Результаты инициативы можно будет оценить только спустя время, получив обратную связь.

Каждый хочет пойти к специалисту, который семь лет посвятил своей работе, обучению и набрался достаточно опыта, а не 72 часа или несколько месяцев. По умолчанию, авторитетом будет тот психиатр, который обучался семь лет, — заключил он.

Минздрав ранее разработал примерную программу повышения квалификации для психиатров, психотерапевтов и клинических психологов, в рамках которой их научат соблюдать принципы толерантности и разбираться в сценариях внутрисемейных отношений. Уже имеющим квалификацию специалистам предлагают за 36 часов освоить программу «Психологическая и психотерапевтическая помощь лицам, пережившим тяжелый стресс, и членам их семей».