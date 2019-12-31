https://static.news.ru/photo/b805d126-2bdd-11ea-8f63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром первого января нужно легко позавтракать и выйти на прогулку. Такого мнения придерживается представитель Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Лариса Cавельева.

По словам эксперта, в обед можно доесть оставшиеся после новогоднего застолья салаты, а вечером снова прогуляться на свежем воздухе. Главное, подчеркнула Савельева, — не перегружать организм лишними калориями.

В качестве возможных вариантов врач порекомендовала кефир, кашу на нежирном молоке или воде, а также лёгкий куриный бульон, передаёт RT.

Как ранее писал NEWS.ru, чтобы не переесть во время новогоднего застолья, нужно сделать самое очевидное — меньше есть. Для этого можно оставить все привычные для праздника блюда, но уменьшить порции, посоветовала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова. Другой вариант — адаптировать рецепты и сделать блюда более лёгкими, менее солёными и калорийными, уменьшить содержание жира. Для этого вместо майонеза можно, например, использовать нежирную сметану или натуральный йогурт, а также сократить количество соусов. Кроме того, мясо или рыбу лучше не жарить, а запекать или готовить на гриле.