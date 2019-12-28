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Чтобы не переесть во время новогоднего застолья, нужно сделать самое очевидное — меньше есть. Для этого можно оставить все привычные для праздника блюда, но уменьшить порции, посоветовала главный диетолог Москвы Антонина Стародубова.

Фактически количество съеденного должно быть дегустационным, отметила она.

Весь объём пищи, который вы собираетесь съесть за праздничный вечер и последующую ночь, должен поместиться на тарелке диаметром 20-25 сантиметров без горки, — приводит слова Стародубцевой официальный сайт мэра Москвы.

Другой вариант — адаптировать рецепты и сделать блюда более лёгкими, менее солеными и калорийными, уменьшить содержание жира. Для этого вместо майонеза можно, например, использовать нежирную сметану или натуральный йогурт, а также сократить количество соусов. Кроме того, мясо или рыбу лучше не жарить, а запекать или готовить на гриле.

Главный диетолог столицы также отметила, что наряду с перееданием в период новогодних праздников здоровью вредят и голодание или строгие диеты в предновогодние дни и после праздников. Она рекомендовала не нарушать режим и регулярно питаться в течение дня.

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