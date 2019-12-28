https://static.news.ru/photo/b36a58d6-2aab-11ea-b95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: RitaE / Pixabay.com

Роспотребнадзор посоветовал не готовить много салатов и напомнил о сроках хранения. Информация опубликована на сайте ведомства.

В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, поэтому срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2...+6ºС. Сроки годности салатов регламентированы, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Долго хранить можно только салаты из солёных, маринованных и квашенных овощей. Они могут храниться более суток — 36 часов.

С добавлением мяса или копчёностей, салаты и винегреты из варёных овощей, с морепродуктами, а также из свежих овощей или фруктов будут храниться 18 часов без соусов и 12 часов после заправки.

Самый скоропортящийся салат — это тот, в который добавлены варёные яйца или консервированные овощи. После заправки он простоит всего шесть часов.

В Роспотребнадзоре отметили, что лучше всего заправлять салат перед подачей на стол. Салат с истекшим сроком хранения может привести к пищевому отравлению.

Ранее NEWS.ru писал о том, что диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева рассказала, чем полезен майонез и как его правильно употреблять. Она напомнила, что майонез — это соус, и употреблять его надо в качестве дополнения к блюду, небольшими порциями.