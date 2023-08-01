Врач раскрыла детали удаления «шестилетней» пули из глаза москвича Офтальмолог Далиле: врачи удалили «шестилетнюю» пулю из глаза москвича за 30 минут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова потратили полчаса на операцию по удалению пули из глаза москвича, с которой он ходил шесть лет, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-офтальмолог заведения Анна Далиле. Об инциденте ранее сообщал Telegram-канал Mash. По словам врача, мужчина на следующий же день после операции был выписан из больницы, после чего сразу пошел на работу.

Пациенту повезло, что пуля располагалась почти под бровью, иначе молодой человек мог бы лишиться глаза. Под местной анестезией мы извлекли инородное тело, затем наложили косметический шов. Операция прошла успешно и заняла 30 минут. На следующие сутки пациент был выписан, и сразу отправился на работу. В ближайшее время он сможет пройти МРТ-диагностику и заняться вопросом головных болей, — рассказала офтальмолог.

По ее словам, мужчина обратился в больницу из-за сильной головной боли. Ему требовалось пройти МРТ головного мозга, однако из-за наличия патрона в голове сделать это было невозможно, поэтому врачи и приняли решение извлечь пулю. Специалист подчеркнула, что иногда инородные тела могут спокойно находиться в организме годами, не беспокоя пострадавшего и не провоцируя никакого воспаления.

По данным Mash, мужчина случайно выстрелил себе в голову шесть лет назад во время игры с пистолетом. Он не стал обращаться к врачам, так как не чувствовал никакой боли.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии хирурги обнаружили в головном мозге 52-летнего пациента пулю, которая находится там более 30 лет. Заведующая лор-отделением 1-й РКБ, главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян уточнила, что мужчина, оказавшийся ветераном боевых действий, отправился на спиральную компьютерную томографию головы и околоносовых пазух перед операцией по исправлению носовой перегородки.