Россиянин 30 лет не знал, что живет с пулей в голове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Удмуртии хирурги обнаружили в головном мозге 52-летнего пациента пулю, которая находится там более 30 лет, сообщили в региональном Минздраве. Заведующая лор-отделением 1-й РКБ, главный оториноларинголог Минздрава Удмуртии Сусанна Арутюнян уточнила, что мужчина, оказавшийся ветераном боевых действий, отправился на спиральную компьютерную томографию головы и околоносовых пазух перед операцией по исправлению носовой перегородки.

В данном случае на снимке мы увидели инородное тело в головном мозге, о котором пациент не знал. Можно было бы попробовать извлечь инородное тело, но так как пациента оно не беспокоит, нейрохирурги приняли решение трепанацию не проводить и разрешили проведение операции по исправлению носовой перегородки, — рассказала Арутюнян.

Врач отметила, что пуля застряла в центральной части мозга, в средней черепной ямке, и никак не мешала мужчине вести обычный образ жизни. После операции по исправлению носовой перегородки пациента отпустили домой, однако рекомендовали не проводить МРТ и наблюдаться у специалистов.

Ранее во Владивостоке врачи спасли жизнь девушки, в голове которой застрял 25-сантиметровый нож. Лезвие ножа вошло в череп на 4,5 сантиметра. По словам врачей, лезвие не задело ни одного жизненно важного сосуда и отдела головного мозга. В иной ситуации девушка могла бы умереть на месте или остаться инвалидом.