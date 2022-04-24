Врач-пульмонолог разъяснил, как вылечить сухой кашель Пульмонолог Вячеслав Овечкин объяснил россиянам, каким образом лучше всего лечить кашель

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал NEWS.ru, каким образом лучше всего бороться с сухим кашлем. В числе средств, справляющихся с этим неприятным симптомом, специалист назвал хорошо всем знакомый простой, безопасный и очень эффективный сироп из настойки подорожника, а также не кодеиносодержащие препараты.

Вообще в большинстве случаев надо использовать препараты центрального действия, подавляющие кашлевой центр, если это, конечно, сухой кашель, который в некоторых случаях может служить началом серьёзного респираторного заболевания. В этом случае нужно принимать не кодеиносодержащие препараты. Но стоит отметить, что длительное применение этих препаратов, а именно больше трёх дней, не рекомендуется без назначения врача, иначе приём лекарственных средств может привести к абсолютно обратному эффекту, — заявил Овечкин.

Отдельно врач отметил, что помимо фармакологических препаратов, есть целый ряд лекарств растительного происхождения.

Также существуют и чисто растительные препараты, применение которых не вредит организму и не требует назначения врача, так что можно смело начинать их пить при малейших намеках на кашель. Отдельно стоит отметить сироп с экстрактом подорожника, являющийся одним из самых простых и в то же время эффективных лекарственных препаратов, но я хочу ещё раз напомнить, что при появлении любых симптомов стоит незамедлительно обратиться к врачу, — добавил Овечкин.

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