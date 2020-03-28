Медики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что главным фактором для успешного излечения госпитализированных с коронавирусом является раннее обеспечение их кислородом.
Как подчеркнула представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, не стоит полагаться на таблетки.
Самое главное — очень ранний кислород для тех, кто попадает в больницу, это гораздо важнее, — цитирует её РИА Новости.
Ранее Вуйнович заявила, что снижение распространения коронавируса может произойти уже к маю. По её словам, COVID-19, как ОРВИ и грипп, подчиняется общим эпидемиологическим закономерностям, однако многое зависит от самих людей, их поведения, писал NEWS.ru.