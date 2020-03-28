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Более 30 млн защитных медицинских масок поступят в продажу в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он уточнил, что это четырёхслойные марлевые изделия, которые эффективны для защиты от инфекции и могут предотвратить её дальнейшее распространение. Все они прошли тестирование и были разрешены к обороту. Однако надевать...