Военный эксперт: Балтийское море становится внутренним морем НАТО Военный эксперт Юлин заявил, что Балтийское море становится внутренним морем НАТО

Военный корабль НАТО / Фото Border Police of Georgia/XinHua/Global Look Press

Военный эксперт и историк Борис Юлин считает, что резкое расширение НАТО приведёт к тому, что территория Балтийского моря станет внутренним пристанищем Альянса. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что решение сразу трёх стран отказаться от нейтрального статуса в пользу Североатлантического блока вызывает вопросы и по ряду других территорий.

На самом деле, всё это не очень хорошо, что текущие события привели к такому эффективному и быстрому расширению НАТО, то есть сейчас целых три страны решили отказаться от нейтрального статуса. Хочу отдельно отметить, что после перехода Швеции и Финляндии в состав НАТО, Балтийское море по сути становится внутренним морем Североатлантического альянса, — заявил Юлин.

Историк также отметил, что у России появились вопросы о статусе Аландских островов и Сайменского канала. Ранее эти территории имели нейтральный статус.

Аландские острова достаточно долго оставались за финнами на условиях нейтрального статуса непосредственно самой Финляндии, — добавил Юлин.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва после вступления Финляндии в НАТО поднимет вопрос о статусе Аландских островов и Сайменского канала. По его словам, российская сторона фактически «сдала в аренду» Хельсинки небольшую часть земли вдоль Сайменского канала, которая должна была быть, согласно договору, демилитаризирована.