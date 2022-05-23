Вступление Финляндии в НАТО поставит вопрос о статусе Аландских островов Постпред Чижов: после вступления Финляндии в НАТО вопрос об Аландских островах станет актуальным

Фото Shutterstock

После того как Финляндия вступит в НАТО, Москва поднимет вопрос о статусе Аландских островов и Сайменскому каналу, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сейчас международный договор предписывает демилитаризованный статус обеим территориям. Чижов подчеркнул, что российская сторона фактически «сдала в аренду» Хельсинки небольшую часть земли вдоль Сайменского канала. Дипломат считает, что теперь вопрос о территориальной принадлежности потребует повторного рассмотрения.

У меня сразу возникает вопрос в двух аспектах. Это статус Аландских островов, которые по международному договору имеют демилитаризованный статус. И вопрос о судьбе Сайменского канала, который был построен еще во времена Российской империи, связывает внутренние водные пути Финляндии — озера — с Финским заливом Балтийского моря, — заявил Чижов.

Сайменский канал расположен между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Протяженность судоходного канала составляет 57,3 км. Из них 23,3 км принадлежат Финляндии, а 34 км — России.

Аландские острова представляют автономную территорию в составе Финляндии. В 1809 году во время русско-шведской войны архипелаг был захвачен корпусом, которым командовал князь Багратион. По окончании войны остров вошел в состав Российской империи. Позже, по завершении Крымской войны, Россия должна была демилитаризовать острова, согласно условиям Парижского мирного договора 1856 года. Данный статус сохраняется и по сей день.