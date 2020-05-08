Власти Салехарда организовали парад для единственного ветерана города

https://static.news.ru/photo/6a4e2b72-91db-11ea-99ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

93-летний Николай Шакуров является единственным непосредственным участником Великой Отечественной войны в Салехарде. 9 мая ветеран из окна своей квартиры принял мини-парад, организованный городскими властями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Салехарда. У дома ветерана была организована сцена, с которой исполнили песни Победы. Шакурова поздравили глава ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский. Губернатор назвал пенсионера настоящей гордостью всего Ямала. Шакуров, в свою очередь, тепло поблагодарил собравшихся за неожиданное чествование, которое устроили для него в День Победы.

Согласно сообщению правительства ЯНАО, проживающим на Ямале участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатили по 150 тысяч рублей. Таких людей в регионе всего 13.

Как передавал NEWS.ru, активисты движения «Волонтёры Победы» поздравили с праздником более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.