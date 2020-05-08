Власти Салехарда организовали парад для единственного ветерана города

93-летний Николай Шакуров является единственным непосредственным участником Великой Отечественной войны в Салехарде. 9 мая ветеран из окна своей квартиры принял мини-парад, организованный городскими властями.
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Согласно сообщению правительства ЯНАО, проживающим на Ямале участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатили по 150 тысяч рублей. Таких людей в регионе всего 13.
Как передавал NEWS.ru, активисты движения «Волонтёры Победы» поздравили с праздником более 50 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
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