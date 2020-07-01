Власти Крыма отказались от признания Украиной итогов голосования

https://static.news.ru/photo/12060eae-bbc4-11ea-819e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Республика Крым не ждет признания Украиной итогов голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Уже даже международные эксперты, в числе которые депутаты Европарламента, подтвердили, что в Крыму идет открытое, демократическое и прозрачное голосование. Поэтому крымчане не нуждаются ни в каком признании со стороны Украины, — подчеркнул Фикс, слова которого цитирует РИА Новости.

Он также добавил, что позиция украинских властей в вопросе голосования в Крыму остаётся их «личным делом».

Пусть они сами у себя разбираются, чего они хотят добиться своим признанием или непризнанием, нам до этого нет никакого дела, — заключил Фикс.

Как писал NEWS.ru, прибытие в Крым депутатов Европарламента стало причиной протеста со стороны Министерства иностранных дел Украины. Власти Украины призвали международное сообщество усилить давление на Россию, в частности, было предложено ввести персональные санкции против организаторов «незаконного голосования». Результаты голосования «не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС отказался признавать голосование по поправкам в Крыму.