ЕС отказался признавать голосование по поправкам в Крыму

https://static.news.ru/photo/86268846-bbaa-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Фото: aksenov.rk/facebook.com

Европейский Союз считает нелегитимным голосование по вопросу внесения изменений в Коституцию РФ в Крыму. Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Питер Стано.

По его словам, в ЕС придерживаются на этот счёт твёрдой позиции. «Аннексию» Крыма Россией расценивают как «нарушение международного права».

Поэтому ЕС не признаёт проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины, — цитирует представителя ЕС «Московский комсомолец».

Стано добавил, что ЕС также выступил против участия в голосовании тех жителей «народных республик» в Донбассе, которые успели получить российские паспорта. Этим, по его мнению, Евросоюз продемонстрирует последовательность своей политики относительно непризнания Крыма российской территорией.

По состоянию на 12:00 явка избирателей на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Крыму составила 72,45%. Подобная высокая явка наблюдалась на выборах президента Российской Федерации в 2018 году, сообщил глава крымского избиркома Михаил Малышев. За ходом голосования следят более трёх тысяч общественных наблюдателей.

Средняя явка по России на голосование по поправкам к Конституции России на 17.00 по московскому времени составила 62,89%. Данные представлены на онлайн-табло в ЦИК. К 17:00 обработано 3,23% протоколов. За поправки проголосовали 79,36% россиян, против высказались 28,60%.

Самая высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию — в Республике Тыва, она превысила 90%, самая низкая — в Мурманской области, чуть более 40%, рассказали сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ.

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.