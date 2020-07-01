МИД Украины опротестовал проведение голосования по поправкам в Крыму

https://static.news.ru/photo/f5634be0-bbaa-11ea-befe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine/facebook.com

Прибытие в Крым депутатов Европарламента стало причиной протеста со стороны Министерства иностранных дел Украины. Так, представители ведомства призывают ввести санкции против организаторов голосования по поправкам в Конституцию РФ.

МИД выражает протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента, в том числе члена комитета по иностранным делам, президента Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии. Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе на временно оккупированные территории и не имеет официального статуса, — следует из официального заявления внешнеполитического ведомства Украины.

Кроме того, представители украинского МИД подвергли критике участие депутатов в наблюдении за голосованием. Результаты голосования «не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом», подчеркнули в ведомстве. Власти Украины призывают международное сообщество усилить давление на Россию, в частности, предлагается ввести персональные санкции против организаторов «незаконного голосования».

В России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня. В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

В марте 2014 года после вооружённого противостояния в Киеве и смены власти в стране Крым был присоединён к России по итогам регионального референдума. Украина его результаты не признаёт и считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Ранее NEWS.ru писал, что ЕС отказался признавать голосование по поправкам в Крыму.