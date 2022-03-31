Владелец сети питания «Грядка» пообещал заменить «Макдоналдс»

Сеть ресторанов здорового питания «Грядка» в будущем заменит «Макдоналдс», заявил владелец сети Дмитрий Романов в разговоре с argumenti.ru. Он рассказал, что «Грядка» работает в регионах 11 лет, у неё 14 ресторанов по России. Сейчас планируется за полтора месяца открыть восемь точек в Москве и 10 в Московской области.

Москвичи вместо гамбургеров смогут попробовать нормальной, здоровой русской кухни. Мы покупаем все продукты у отечественных производителей. При этом наши рестораны могут занимать и 100 кв. м и 500 кв. м. В перспективе, безусловно, мы сможем заменить «Макдоналдс», потому что это навязанная с Запада нашим детям история. И мы готовы дать нормальное питание нашим детям, — сказал Романов.

Ранее международный кулинарный судья Николай Баратов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия может с лёгкостью найти альтернативу «Макдоналдсу». Сам он надеется, что именно эта сеть ресторанов ушла навсегда.

14 марта в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что рестораны будут работать до конца дня из-за завершения производственных процессов на некоторых предприятиях. Решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней, после чего не исключено повторное открытие ресторанов.