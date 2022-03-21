Пусть он уйдёт навсегда: кулинарный судья об альтернативе «Макдоналдсу»

Международный кулинарный судья Николай Баратов в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия может с лёгкостью найти альтернативу «Макдоналдсу». Сам он надеется, что именно эта сеть ресторанов ушла навсегда. У некоторых российских предпринимателей уже были подобные попытки. Кроме того, бургеры можно готовить дома, напомнил эксперт.

Альтернативу «Макдональдсу» найти вполне возможно. У нас попытки уже были раньше, были прекрасные пирожки от компании «Рускпестрой», не знаю, что с ними случилось, но меню у них было вполне такое русское. И я думаю, что мы вполне обойдёмся без американцев, и не надо, чтобы они полностью приватизировали бургеры! — рассказал судья.

По его словам, вкуснейший бургер любой россиянин способен сделать сам. Для этого можно использовать гриль, потому что так будет вкуснее.

Хороший бургер можно вполне и без «Макдональдса» сделать, особенно если его делаешь сам, на гриле, из того мяса, которое ты знаешь, и по хорошему рецепту. Я не вижу никаких несчастий в том, что «Макдональдс» ушёл. Да пусть он уйдёт навсегда! Вы знаете, бургер, который жарят на решётке, полезнее, чем тот, который жарится на раскалённом листе и гигантской сковороде, — отметил Баратов.

Ранее руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрыло почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», если предприятия американской компании национализируют в России на фоне санкций, «продолжат работать на тех же площадях, но под другим брендом», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что в ГД уже обсуждалась подобная возможность «при наличии соответствующей инфраструктуры», поставщиков и занятых людей.