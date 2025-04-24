Вкуснее омлета! Хрустящие гренки с сыром и паприкой за 15 минут!

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Хрустящие гренки с сыром

Готовим хрустящие гренки с сыром и паприкой — вкусный завтрак за 10 минут! Когда нужно быстро, вкусно и сытно — эти гренки станут идеальным решением. Хрустящий хлеб, расплавленный сыр и ароматная паприка создают идеальный баланс вкусов, а готовятся они быстрее, чем закипает чайник.

Нарежьте багет или белый хлеб ломтиками толщиной 1,5 см. Смешайте 100 г тертого сыра (чеддер или гауда) с 1 ч. л. сладкой паприки и щепоткой сушеного чеснока. На каждый ломтик хлеба выложите сырную смесь, слегка прижав ее ложкой. Обжарьте на сухой сковороде (сыром вниз) под крышкой 2−3 минуты на среднем огне, пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.

Подавайте сразу, пока гренки хрустят! Они хороши с чашечкой кофе или свежими овощами. Паприка дает легкую копченость, а сыр — ту самую тягучую текстуру, ради которой стоит встать утром пораньше.

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