Вкуснее мантов и беляшей! Пигоди — корейские булочки с мясом на пару! Корейские пигоди — пышные паровые пирожки с мясной начинкой, которые обожают на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Мы приготовим сытный вариант с картофелем, фаршем и специями. Аромат стоит на всю кухню, а сами пигоди получаются сочные и мягкие — лучше есть горячими, так вкуснее!
Ингредиенты
- Вода теплая — 185 мл
- Молоко теплое — 185 мл
- Мука — 500 г
- Дрожжи сухие — 8 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
Для начинки:
- Фарш мясной — 320 г
- Картофель — 200 г
- Лук — 300 г
- Сливочное масло — 50 г
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соль, перец — по 1 ч. л.
- Базилик — щепотка
Приготовление
- В теплые воду и молоко добавьте дрожжи и сахар. Дайте вспениться. Влейте масло, всыпьте соль, муку и замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1 час. Для начинки обжарьте фарш с луком, добавьте картофель и сливочное масло. Посолите, поперчите и обжарьте до полуготовности картошки и остудите.
- Тесто разделите, раскатайте кружочки, выложите начинку, защипните. Варите на пару 50 минут, оставляя промежутки между пигоди.
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