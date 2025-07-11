Вкуснее мантов и беляшей! Пигоди — корейские булочки с мясом на пару! Корейские пигоди — пышные паровые пирожки с мясной начинкой, которые обожают на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Мы приготовим сытный вариант с картофелем, фаршем и специями. Аромат стоит на всю кухню, а сами пигоди получаются сочные и мягкие — лучше есть горячими, так вкуснее!

Ингредиенты

Вода теплая — 185 мл

Молоко теплое — 185 мл

Мука — 500 г

Дрожжи сухие — 8 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Масло растительное — 3 ст. л.

Для начинки:

Фарш мясной — 320 г

Картофель — 200 г

Лук — 300 г

Сливочное масло — 50 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Соль, перец — по 1 ч. л.

Базилик — щепотка

Приготовление

В теплые воду и молоко добавьте дрожжи и сахар. Дайте вспениться. Влейте масло, всыпьте соль, муку и замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1 час. Для начинки обжарьте фарш с луком, добавьте картофель и сливочное масло. Посолите, поперчите и обжарьте до полуготовности картошки и остудите. Тесто разделите, раскатайте кружочки, выложите начинку, защипните. Варите на пару 50 минут, оставляя промежутки между пигоди.

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