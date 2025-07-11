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11 июля 2025 в 10:30

Вкуснее мантов и беляшей! Пигоди — корейские булочки с мясом на пару

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснее мантов и беляшей! Пигоди — корейские булочки с мясом на пару! Корейские пигоди — пышные паровые пирожки с мясной начинкой, которые обожают на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Мы приготовим сытный вариант с картофелем, фаршем и специями. Аромат стоит на всю кухню, а сами пигоди получаются сочные и мягкие — лучше есть горячими, так вкуснее!

Ингредиенты

  • Вода теплая — 185 мл
  • Молоко теплое — 185 мл
  • Мука — 500 г
  • Дрожжи сухие — 8 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.

Для начинки:

  • Фарш мясной — 320 г
  • Картофель — 200 г
  • Лук — 300 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Соль, перец — по 1 ч. л.
  • Базилик — щепотка

Приготовление

  1. В теплые воду и молоко добавьте дрожжи и сахар. Дайте вспениться. Влейте масло, всыпьте соль, муку и замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1 час. Для начинки обжарьте фарш с луком, добавьте картофель и сливочное масло. Посолите, поперчите и обжарьте до полуготовности картошки и остудите.
  2. Тесто разделите, раскатайте кружочки, выложите начинку, защипните. Варите на пару 50 минут, оставляя промежутки между пигоди.

Ранее мы делились дачным рецептом! Ленивые пирожки с яйцами и зеленым луком за 20 минут.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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