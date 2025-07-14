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14 июля 2025 в 07:00

Вкус детства! Домашняя творожная запеканка как в детском садике

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкус детства! Домашняя творожная запеканка как в детском садике. Это настоящая ностальгия по детскому саду, где её всегда ждали с большим нетерпением. Именно такая — сладкая, с нежной текстурой манки и золотистой корочкой, которая возвращает вкус беззаботного детства. Готовится довольно просто.

Ингредиенты

  • Творог — 500 г
  • Сахар — 100 г
  • Манка — 100 г
  • Молоко — 50 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сгущенка, варенье — для подачи

Приготовление

  1. Соедините измельченный творог, сахар, манку, молоко, яйца и мягкое сливочное масло. Оставьте массу на 40 минут, чтобы манка набухла и придала запеканке знакомую текстуру.
  2. Выложите смесь в форму, аккуратно разровняйте поверхность. Запекайте при 180–200 °C около 30–40 минут, пока запеканка не покроется красивой золотистой корочкой.

По желанию можно подать с вареньем, сгущёнкой или свежими ягодами — так вкуснее.

Ранее мы готовили творожные пончики «Смешарики». Обалденно вкусные и простые!

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запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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