Вкус детства! Домашняя творожная запеканка как в детском садике. Это настоящая ностальгия по детскому саду, где её всегда ждали с большим нетерпением. Именно такая — сладкая, с нежной текстурой манки и золотистой корочкой, которая возвращает вкус беззаботного детства. Готовится довольно просто.

Ингредиенты

Творог — 500 г

Сахар — 100 г

Манка — 100 г

Молоко — 50 г

Сливочное масло — 50 г

Яйца — 2 шт.

Сгущенка, варенье — для подачи

Приготовление

Соедините измельченный творог, сахар, манку, молоко, яйца и мягкое сливочное масло. Оставьте массу на 40 минут, чтобы манка набухла и придала запеканке знакомую текстуру. Выложите смесь в форму, аккуратно разровняйте поверхность. Запекайте при 180–200 °C около 30–40 минут, пока запеканка не покроется красивой золотистой корочкой.

По желанию можно подать с вареньем, сгущёнкой или свежими ягодами — так вкуснее.

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