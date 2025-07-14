Вкус детства! Домашняя творожная запеканка как в детском садике. Это настоящая ностальгия по детскому саду, где её всегда ждали с большим нетерпением. Именно такая — сладкая, с нежной текстурой манки и золотистой корочкой, которая возвращает вкус беззаботного детства. Готовится довольно просто.
Ингредиенты
- Творог — 500 г
- Сахар — 100 г
- Манка — 100 г
- Молоко — 50 г
- Сливочное масло — 50 г
- Яйца — 2 шт.
- Сгущенка, варенье — для подачи
Приготовление
- Соедините измельченный творог, сахар, манку, молоко, яйца и мягкое сливочное масло. Оставьте массу на 40 минут, чтобы манка набухла и придала запеканке знакомую текстуру.
- Выложите смесь в форму, аккуратно разровняйте поверхность. Запекайте при 180–200 °C около 30–40 минут, пока запеканка не покроется красивой золотистой корочкой.
По желанию можно подать с вареньем, сгущёнкой или свежими ягодами — так вкуснее.
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