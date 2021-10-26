«Ветераны России» будут добиваться блокировки YouTube-канала Собчак

Движение «Ветераны России» не намерено добиваться наказания рэпера Алишера Валеева (Моргенштерн), но будет настаивать на блокировке YouTube-канала телеведущей Ксении Собчак после публикации интервью, где артист выразил сомнение в необходимости праздновать День Победы. Об этом рассказал NEWS.ru председатель организации Ильдар Резяпов.

Мы будем настаивать на закрытии YouTube-канала «Осторожно:Собчак». Пусть его проверяет следствие, даёт оценку. У нас к Собчак особое отношение. Во-первых, эта риторика ушла в массы. Собчак и Моргенштерн — блогеры-миллионники с огромной аудиторией от 2,5 млн до 11 млн подписчиков, которые посмотрели [интервью]. Молодёжь сделала некие выводы— а зачем нам проводить парады, гордиться нечем? И начинают подхватывать эту риторику, — сказал собеседник.

Он отметил, что извинения Моргенштерна за свои слова на личной странице в Instagram — «очень большой плюс» музыканту, если он действительно осознаёт, что должен публично попросить прощения у общества. Резяпов подчеркнул, что не настаивает на том, что исполнителя нужно «пороть» за такие слова, как он призывал прежде.

Мы не говорим о физическом насилии, ни в коем случае. Это очень большой плюс, что человек извинился. Аналогичный вопрос Моргенштерну — юноша, погибло 30 млн советских граждан в Великой Отечественной войне, от «коричневой чумы» спас Европу советский народ, освободил Европу, которая сегодня должна и России, и советским граждан. Где бы они были, если бы не СССР? Конечно, мы со своей стороны в отношении Моргенштерна не будем настаивать [на наказании] <...> если он публично извинится, — резюмировал Резяпов.

Моргенштерн в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и космической отрасли. На вопрос ведущей, что для него означает победа в Великой Отечественной войне, он ответил, что это «круто», но необходимо больше достижений в других сферах.

Его слова вызвали резкую критику в обществе. Так, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, рэпер прекрасно разбирается в похоти, деньгах и удовольствиях. Однако в остальном он человек недалёкий и является «представителем той маленькой прослойки нашего населения, которые стали подобны животным». Он также сравнил исполнителя с «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой».

Высказывание артиста прокомментировал и российский актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. В разговоре с NEWS.ru он назвал Моргенштерна «неразумным подростком».