Моргенштерн возмутился тем, что в России ежегодно празднуют День Победы

Рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы. По мнению музыканта, необходимо двигаться к победам в IT и в космической отрасли. Он поделился мнением в программе «Осторожно, Собчак», которая выходит на YouTube.

Я вообще не понимаю вот этого праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются — не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем. Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили — не знаю, — сказал рэпер.

Отвечая на вопрос Ксении Собчак, что для него означает победа в Великой Отечественной войне, музыкант сказал, что это «круто». При этом он отметил, что необходимо добиваться побед в информационных и космических технологиях.

Побед в информационных технологиях, побед в космических технологиях, празднуйте их. Но что-то пока празднуем то, что прошло 70 с лишним лет назад, — резюмировал Моргенштерн.

Ранее сообщалось, что рэпер поддержал блогера Юрия Хованского, осуждённого за песню о «Норд-Осте», а также включённого в список террористов и экстремистов. Музыкант перечислил Хованскому 666 тысяч рублей на адвокатов.