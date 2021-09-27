Моргенштерн поддержал осуждённого за призыв к экстремизму Хованского

Известный российский рэпер Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн, поддержал осуждённого за песню о «Норд-Осте» блогера Юрия Хованского, включённого в список террористов и экстремистов. Музыкант перевёл сидящему в СИЗО Хованскому 666 тысяч рублей на адвокатов, пишет «ФедералПресс».

И, кстати, многие не знают, но на адвокатов первой волны большую часть денег дал именно Моргенштерн (666 тысяч рублей. — NEWS.ru). Так что в любом случае большое спасибо ему. А об отказе в медийной поддержке лично мне ничего неизвестно, — написала девушка Хованского Мария Нелюбова.

Таким образом она ответила на заявление о том, что Моргенштерн оставил Хованского без медийной поддержки. Нелюбова опровергла это умозаключение и отметила, что рэпер перевёл блогеру деньги, несмотря на то что они не были с друзьями и что у самого Моргенштерна недавно были проблемы с правоохранительными органами.

Ранее Хованский написал из СИЗО письмо, в котором обвинил силовиков в том, что они хотят «засадить» его, невзирая на доказательства невиновности блогера. Он попросил о помощи, добавив, что сотрудники правоохранительных органов «уничтожают его жизнь».