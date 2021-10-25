Певцов назвал Моргенштерна «неразумным подростком» после его слов про 9 Мая

Российский актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов в разговоре с NEWS.ru назвал Алишера Моргенштерна «неразумным подростком» в силу молодости. Таким образом артист прокомментировал интервью рэпера телеведущей Ксении Собчак в шоу «Осторожно: Собчак», в котором он заявил, что не понимает масштабного празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Он (Моргенштерн. — NEWS.ru) ещё очень молодой человек, и отсутствие информации по поводу истории нашей страны, в которой он живёт, — не его вина, и вина тех, кто его учил, образовывал и воспитывал. Надо смотреть туда, а не на изречения юного, совершенно неразумного подростка. Там нужно начинать спрашивать, откуда ноги растут. Где учился, кем воспитывался, — отметил Певцов.

Валеев в беседе с журналисткой подчеркнул, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. Герой передачи добавил, необходимо двигаться к победам в IT и космической отрасли. На вопрос Ксении Собчак, что для него означает победа в Великой Отечественной войне, он ответил, что это «круто», но необходимо больше побед в других сферах.

Ранее сообщалось, что рэпер поддержал блогера Юрия Хованского, осуждённого за песню о «Норд-Осте», а также включённого в список террористов и экстремистов. Музыкант перечислил Хованскому, находящемуся в СИЗО, 666 тысяч рублей на адвокатов.