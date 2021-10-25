«Фашист, вонючая крыса»: Милонов призвал запретить Моргенштерна

Депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился высказываниями рэпера Моргенштерна, который заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, зачем в России каждый год отмечают День Победы. По мнению артиста, россиянам «наверное, гордиться просто нечем». Милонов в разговоре с NEWS.ru сравнил исполнителя с «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой».

По мнению депутата, Моргенштерн прекрасно разбирается в похоти, деньгах и удовольствиях. Однако в остальном он — человек недалёкий и является «представителем той маленькой прослойки нашего населения, которые стали подобны животным». Историю же рэпер вообще не понимает.

Если бы Моргенштерн не был законченным дебилом, то можно предположить, что у него есть какое-то глубокое понимание или непонимание темы. <...> Историю вообще не понимает. Это хороший сигнал, потому что даёт ясно понять, что такие «лидеры» общественного мнения являются просто хрюкающими животными, хотя они высказывают свою позицию «адептам», которые, в силу различных отклонений, являются поклонниками. Ни один нормальный человек это дерьмо (песни рэпера. — NEWS.ru) слушать не будет, не считая малолетних детей, которые просто не понимают, что к чему. Они маленькие, им простительно, а этого негодяя после таких слов нужно заблокировать в стране совсем. Он должен понять, что страна, которая победила в войне, умеет защищать память тех, кто победил. Сейчас же Моргенштерн выступил как фашист, какой-то власовец, — возмутился Милонов.

По его словам, нужно как минимум посмотреть, не подпадают ли слова исполнителя под действия Уголовного кодекса, и, естественно, «запретить этому уродцу выступать». Он отметил, что извинений ждать от исполнителя не стоит, нужно просто приступить к ликвидации его как публичной личности. Жене рэпера депутат посоветовал его тоже бросить, потому что жить рядом с такой «вонючей крысой» просто негигиенично.

Милонов не оставил без внимания и Собчак, заключив, что она «является, к сожалению, дьявольским катализатором любых чёрных мыслей у любого человека».

Ранее председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров в беседе с NEWS.ru назвал кощунственным и абсурдным заявление рэпера Алишера Моргенштерна о «ненужности» ежегодного отмечания Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он резко ответил музыканту и объяснил, почему масштабное празднование 9 Мая, в целесообразности которого усомнился Моргенштерн, так важно для россиян.