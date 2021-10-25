В Союзе ветеранов назвали кощунственными слова Моргенштерна о Дне Победы

Фото: morgen_shtern/instagram.com

Российская телеведущая Ксения Бородина призналась, что отказалась от работы, фотосессий и предложений по рекламе, чтобы уделить всё своё внимание проекту «Ледниковый период». По её словам, «лёд сейчас на первом месте», передаёт Sobesednik.ru.

Я отказалась от всего, чтобы быть здесь! Я практически не появляюсь на работе, много дел по рекламе отложила, также отменила несколько фотосессий. Лёд сейчас на первом месте. Да, меня звали...