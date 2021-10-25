В Союзе ветеранов назвали кощунственными слова Моргенштерна о Дне Победы

Председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров в беседе с NEWS.ru назвал кощунственным и абсурдным заявление рэпера Моргенштерна о ежегодном праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он резко ответил музыканту и объяснил, почему 9 Мая так важно для россиян.
Это настолько абсурдно, кощунственно и нелепо звучит... Этот певец как будто не в себе. Такое заявление может исходить только от человека зловредного или безграмотного, совершенно не знающего историю, — отметил Гончаров.
По его словам, «День Победы аккумулирует лучшие качества: благодарность и гордость за советский народ, освободивший мир от фашизма».
И мы с горечью вспоминаем о больших потерях, которые стали ценой нашей Победы, — подчеркнул представитель Союза ветеранов.
Ранее актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал Моргенштерна неразумным подростком. Так он прокомментировал слова рэпера, заявившего в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем нужно масштабное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Музыкант подчеркнул, что из года в год на торжества тратятся миллионы.