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В Союзе ветеранов назвали кощунственными слова Моргенштерна о Дне Победы

17:54, 25 октября 2021
В Союзе ветеранов назвали кощунственными слова Моргенштерна о Дне Победы Моргенштерн (Алишер Валеев) Фото: morgen_shtern/instagram.com
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Председатель общественной комиссии по патриотическому воспитанию Российского союза ветеранов Эдуард Гончаров в беседе с NEWS.ru назвал кощунственным и абсурдным заявление рэпера Моргенштерна о ежегодном праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. Он резко ответил музыканту и объяснил, почему 9 Мая так важно для россиян.

Это настолько абсурдно, кощунственно и нелепо звучит... Этот певец как будто не в себе. Такое заявление может исходить только от человека зловредного или безграмотного, совершенно не знающего историю, — отметил Гончаров.

По его словам, «День Победы аккумулирует лучшие качества: благодарность и гордость за советский народ, освободивший мир от фашизма».

И мы с горечью вспоминаем о больших потерях, которые стали ценой нашей Победы, — подчеркнул представитель Союза ветеранов.

Ранее актёр, депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал Моргенштерна неразумным подростком. Так он прокомментировал слова рэпера, заявившего в эфире шоу «Осторожно: Собчак», что не понимает, зачем нужно масштабное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Музыкант подчеркнул, что из года в год на торжества тратятся миллионы.

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