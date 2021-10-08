«Это хайп»: Лещенко высказался о творчестве Моргенштерна и «Пошлой Молли»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил творчество российского рэпера Алишера Валеева, более известного под творческим псевдонимом Моргенштерн, и рок-группы «Пошлая Молли». По его мнению, творческая деятельность этих артистов не более чем «хайп» и «возможность засветиться через эпатаж». Его слова приводит Lenta.ru.

На «Музыкалити» я встречался с «Пошлой Молли» — с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать... Это хайп — возможность засветиться через эпатаж, — пояснил Лещенко.

Музыкант добавил, что был бы рад поработать с новыми исполнителями, но только если они действительно умеют писать качественную музыку. Лещенко подчеркнул, что ему хочется услышать «голос или поэзию».

Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется «медиалицо» — ни то ни сё. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают, — признался артист.

Ранее Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru выразил досаду из-за того, что современная молодёжь, по его мнению, недостаточно патриотична. Он напомнил, что в советское время много добровольцев ездили на БАМ, чтобы помочь построить автомагистраль, подчеркнув, что работа хорошо оплачивалась.